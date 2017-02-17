خسر شعره بعد استعماله شامبو مشهور

ذكرت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية ان الشاب البريطاني لي هاردي (24 عاماً) تفاجأ بخسارة شعره تماماً بعد مرور 5 أيام على استخدامه شامبو "VO5"



وكشفت الصحيفة البريطانية أنّ هاردي بدأ يغسل شعره بالشامبو المشهور في كانون الثاني الفائت قبل أن يبدأ بالتساقط وأن تظهر التقرّحات على فروة رأسه ما اضطره إلى حلاقته، مشيرة الى ان هاردي لم يسبق له أن عانى من مشاكل في فروة الرأس وهو أكد أنّ حالته لم تتحسن على الرغم من أنّ الطبيب وصف له شامبو مرطّب.



وأوضحت الصحيفة أنّ هاردي اشتكى للشركة، فعرضت عليه مبلغ 210 جنيه استرليني مقابل تسوية المسألة، مشيراً إلى أنّها بدأت تحقيقاتها لمعرفة السبب وراء فقدانه شعره.

وكالات