خسائر بالمليارات بسبب قلة النوم

يعد الإجهاد في العمل واحداً من القضايا الشائكة في اليابان، ففي البلاد ظاهرة تسمى «كاروشي»، أي الموت جراء كثرة العمل، لذا نبهت دراسة حديثة، إلى أن الاقتصاد الياباني يخسر 138 مليار دولار كل سنة، بسبب عدم أخذ مواطني البلاد قسطاً كافياً من النوم.



وعزت الدراسة خسارة الاقتصاد الياباني بسبب النوم، إلى تبعات الظاهرة على المستوى الصحي وتسببها بأمراض مثل القلب والسكري، فضلاً عن الوفيات المبكرة، في الوقت الذي تعاني اليابان تراجعاً سكانياً لافتاً.‏



وهناك شركات قليلة تحركت كي تعالج الوضع، بتخصيصها فترات من الراحة لموظفيها، وتشير الأرقام في اليابان، إلى أن 2 بالمئة فقط من 1700 شركة شملتها الدراسة، تخصص فترات من الراحة لموظفيها، فيما لا يحدد القانون الياباني ساعات الراحة الإلزامية للعمال.‏

وكالات