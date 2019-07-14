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خروج خط الغاز المغذي لمعمل إيبلا من الخدمة باعتداء إرهابي ويجري إصلاحه

تعرض خط نقل الغاز الواصل بين حقل الشاعر ومعمل غاز إيبلا في ريف حمص الشرقي لعمل إرهابي تخريبي ما أدى إلى خروجه من الخدمة.


وذكر مصدر إعلامي في حمص أن إرهابيين اعتدوا على خط نقل الغاز الممتد من حقل الشاعر إلى معمل إيبلا للغاز ما أدى إلى خروجه من الخدمة، مبيناً أن الورشات الفنية التابعة لوزارة النفط بدأت العمل على إصلاحه لإعادة ضخ الغاز فيه خلال الساعات القادمة.


وأوضح المصدر أن خط نقل الغاز الذي خرج من الخدمة ينقل 5ر2 مليون متر مكعب من الغاز يومياً إلى معمل إيبلا ومنه لمحطات توليد الكهرباء.


وينتشر في بعض مناطق البادية السورية فلول من إرهابيي “داعش” يحاولون الاعتداء على التجمعات السكنية والمنشآت الحيوية والنقاط العسكرية، حيث تقوم وحدات الجيش بملاحقتهم لتأمين البادية.

 

سانا