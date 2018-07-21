خروج آخر الإرهابيين الرافضين للتسوية مع عائلاتهم من بلدة محجة بريف درعا

تم اليوم إخراج الإرهابيين وعائلاتهم الرافضين للاتفاق القاضي بإخلاء بلدة محجة بريف درعا الشمالي من جميع المظاهر المسلحة وعودة مؤسسات الدولة إليها.

وأفاد مصدر ميداني في درعا بإخراج 10 حافلات تقل 250 من الإرهابيين الرافضين للتسوية مع عائلاتهم من بلدة محجة بالريف الشمالي ونقلهم إلى شمال سورية.

ولفت المصدر إلى أن “الجهات المعنية ستعمل على تسوية أوضاع الراغبين بالتسوية تمهيداً لعودة الحياة الطبيعية وباقي مؤسسات الدولة إلى البلدة”.

وأشار المصدرإلى أن إخراج الإرهابيين تم بعد تفتيش الحافلات والتدقيق بأسماء الخارجين لضمان عدم إخراج أي شخص غير راغب بالخروج تحت الضغط والتهديد.

وتم في الـ 15 من الشهر الجاري إخراج 10 حافلات من منطقة درعا البلد باتجاه شمال سورية وعلى متنها 407 من الإرهابيين وعائلاتهم برفقة سيارات تابعة للهلال الأحمر العربي السوري.