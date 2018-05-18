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خدمة بث موسيقي جديدة على يوتيوب تنطلق الأسبوع المقبل

قالت شركة يوتيوب إنها ستطلق خدمة بث موسيقي جديدة هي (يوتيوب ميوزيك) الأسبوع المقبل، كما ستكشف قريبا عن خدمة جديدة مميزة ستُحصل مزيدا من الرسوم على المسلسلات الأصلية التي تنتجها الشركة.

وقالت يوتيوب المملوكة لشركة ألفابت  إن الخدمة الجديدة التي تنطلق يوم 22 مايو أيار سترافقها ميزات إضافية مثل قوائم شخصية للأغاني يتم تشكيلها بناء على تاريخ استخدام كل شخص للموقع وأنماط أخرى للاستخدام.

وقالت الشركة إنها ستطلق أيضا خدمة يوتيوب بريميام، وهي الخدمة المطورة من خدمة يوتيوب ريد.

وقالت يوتيوب في تدوينة على الإنترنت إن خدمة يوتيوب ميوزيك الجديدة المدعومة بإعلانات ستكون مجانية، بينما ستكون خدمة يوتيوب ميوزيك بريميام، غير المصحوبة بإعلانات، متاحة مقابل 9.99 دولار شهريا.

وتخطط يوتيوب لتحصيل دولارين إضافيين مقابل خدمة بريميام لأنها ستشمل خدمة يوتيوب ميوزيك مع المسلسلات الأصلية. وقالت الشركة إن تكلفة خدمة يوتيوب بريميام ستكون 11.9 دولار لكل الأعضاء الجدد.

كما قالت الشركة ”يوتيوب بريميام ليس بها إعلانات وتشمل ميزتي الخلفيات والاستخدام دون اتصال بالإنترنت... إضافة لمشاهدة مسلسلات أصلية على يوتيوب مثل مسلسلات كوبرا كاي وستيب أب: هاي ووتر ويوث آند كونسكونسز“.

وأضافت أن الأعضاء الحاليين في يوتيوب ريد سيدفعون نفس التكلفة الحالية مقابل خدمة يوتيوب بريميام.

وستنطلق خدمة يوتيوب ميوزيك يوم الثلاثاء في كل من الولايات المتحدة واستراليا ونيوزيلندا والمكسيك وكوريا الجنوبية، على أن تمتد لتشمل بعض الدول الأخرى خلال الأسابيع التالية.

 

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