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خبير في التكنولوجيا : احذفوا صوركم من “الواتس اب” إنه غير آمن!!

حذر الدكتور والخبير التكنولوجي مازن السعيد رواد تطبيق الواتس آب من إزالة كافة الصور الموجودة ضمن المحادثات، كونه بعد التحديث الأخير أصبح بإمكان القراصنة اختراق أي هاتف نقال عن طريق صور GIF والصور العامة وتثبيت برامج خبيثة عليه.


وأوضح السعيدأن درجة الأمان والخصوصية التي يتمتع بها تطبيق الواتس آب لا تتجاوز الـ20%، مبيناً أن التطبيق مراقب من قبل الشركة المؤسسة وأكبر دليل على ذلك هو ظهور مواضيع وإعلانات على الفيسبوك نهتم بها دون أن نبحث عنها، يكفي فقط أن نتحدث عنها داخل دردشات الواتس أب.

وأشار السعيد إلى أن التحديث الجديد أتاح ميزة قفل التطبيق عن طريق البصمة، وإمكانية تحديد قائمة الأصدقاء التي تستطيع إضافتك على المجموعات، وذلك بعد الإزعاجات المتكررة التي طالت عدد كبير من المستخدمين خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أن العديد من الخبراء قد حذروا عند استحواذ شركة الفيسبوك على ملكية تطبيق الواتس أب، من قيام الشركة بتعديل إعدادات الأمان والخصوصية للبرنامج بما يتناسب مع مصلحة الشركة المالكة ودون اخبار المستخدمين.