خبير تشيكي: (الخوذ البيضاء) طلائع متقدمة لعمليات الإرهابيين

أكد الخبير التشيكي المختص بقضايا الشرق الأوسط الدكتور بيتر ماركفارت أن مجموعة ما يسمى “الخوذ البيضاء” هي اليد الطولى للمخابرات البريطانية “ام اي 6” في سورية.

وأضاف ماركفارت في حديث أدلى به اليوم لموقع أوراق برلمانية الالكتروني التشيكي: إن هذه المجموعة “أسست من قبل ضابط سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية البريطاني له علاقات واسعة مع الأنظمة الخليجية”.

وأضاف ماركفارت في حديث أدلى به اليوم لموقع أوراق برلمانية الالكتروني التشيكي: إن هذه المجموعة “أسست من قبل ضابط سابق في جهاز الاستخبارات العسكرية البريطاني له علاقات واسعة مع الأنظمة الخليجية”.

وتابع: إن “بين عناصر هذه المجموعة العديد من عناصر المخابرات من دول أخرى ما يعني أنها في الحقيقة عبارة عن شركة للعمليات المشتركة لتحقيق مصالح الأنظمة الوهابية والدول الانغلوسكسونية”.

وتابع: إن “بين عناصر هذه المجموعة العديد من عناصر المخابرات من دول أخرى ما يعني أنها في الحقيقة عبارة عن شركة للعمليات المشتركة لتحقيق مصالح الأنظمة الوهابية والدول الانغلوسكسونية”.

وأكد ماركفارت أن “أعضاء هذه المجموعة الذين يظهرون في صور الفيديو على أنهم ينقذون الناس من بين الحطام ليسوا في الحقيقة سوى طلائع متقدمة لعمليات الإرهابيين ولا سيما لجبهة النصرة”.

وأكد ماركفارت أن “أعضاء هذه المجموعة الذين يظهرون في صور الفيديو على أنهم ينقذون الناس من بين الحطام ليسوا في الحقيقة سوى طلائع متقدمة لعمليات الإرهابيين ولا سيما لجبهة النصرة”.