خبأ الكاميرا داخل علبة مزيل للعرق...وصوّر فتاة سراً وهي تستحم!

أقدم سائح من هونغ كونغ على خرق خصوصية فتاة فرنسية تبلغ من العمر 27 عاماً، وصورها عارية في حمام نزل أقام فيه بجوارها.



ونقلت "روسيا اليوم" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن السائحة الفرنسية حجزت غرفة مشتركة في نزل صغير في مدينة سيدني الأسترالية، وتبين لها أن جارها في الغرفة سائح من هونغ كونغ.واضافت "روسيا اليوم" ان الفتاة لاحظت بينما كانت تستحم حقيبة صغيرة بالقرب من حوض الاستحمام، ووفقا لها، "فقد كانت في الحقيبة كاميرا مخبأة في علبة مزيل للعرق."



وقد أبلغت السائحة الشرطة بالحادث، وقام عناصرها بدورهم بالقبض على السائح "المنحرف". وعثرت الشرطة في أغراض الرجل الشخصية على العديد من محركات الأقراص الثابتة، تحوي مجموعة كبيرة من مقاطع الفيديو لنساء تم تصويرهن بشكل خفي.



ووجهت للسائح تهمة "المراقبة" غير القانونية واستخدام أجهزة التصوير في أماكن غير مناسبة.