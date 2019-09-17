خادمة تسرق ٦ ملايين ليرة في اللاذقية

ألقى قسم شرطة المدينة الشرقي في محافظة اللاذقية القبض على المدعوة ( ح - ب) مواليد 1992 وزوجها المدعو ( ب - ا) مواليد 1992 وذلك لإقدامهما على سرقة كيس يحوي مبلغ مالي كبير من المنزل الذي تعمل به الزوجة كخادمة بحي المشاحير كون الزوجة تقوم بتنظيف المنزل بشكل يومي لصاحبة المنزل، وهي على علم بوجود كيس يحوي مبلغ مالي تجهل قدره في الصالون، فقامت بالتخطيط للسرقة مع زوجها وسرقة مفتاح المنزل وأخذ نسخة عنه ،ومن ثم إعادته على أنه ضائع وهي وجدته أثناء تنظيف المنزل علما أن صاحبة المنزل ادعت بفقدان مفتاح منزلها لمدة يومين ، وأن الخادمة وجدته أثناء التنظيف مما عزز الشك وحصر الشبهة بالخادمة أكثر



وتم إلقاء القبض عليها وبالتحقيق معها اعترفت بما نسب إليها وأنها خططت لذلك مع زوجها الذي كان ينتظرها بالشارع العام



تم إلقاء القبض على زوجها قبل سفره لدمشق بدقائق تم استرداد كامل المبلغ المسروق وإيداعه المصرف المركزي وتنظيم الضبط اللازم وتقديم المقبوض عليهما للقضاء المختص أصولاً.