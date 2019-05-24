خادمة تسرق من مكان عملها ( 23500 ) دولار امريكي مايقارب ال (13) مليون ليرة سورية

ادعى أحد المواطنين إلى قسم شرطة عرنوس بسرقة مبلغ /23500/ ثلاثة وعشرون ألف وخمسمائة دولار أمريكي من منزله الكائن في محلة المزرعة في دمشق من قبل شخص مجهول.



من خلال المتابعة وجمع المعلومات تمكن قسم شرطة عرنوس من التوصل إلى معرفة الفاعل بأقل من / 24 / ساعة، حيث تبين بأنها خادمة تتردد الى منزل المدعي منذ حوالي سبعة أشهر للعمل في تنظيف المنزل وتدعى ( ف . ا ) تولد 1982 تم إلقاء القبض عليها، وبالتحقيق معها اعترفت بسرقة المبلغ المذكور.



وبدلالة المقبوض عليها تم استرداد المبلغ المالي المسروق، وسلم إلى صاحبه أصولاً ، ويجري العمل على تقديم المقبوض عليها إلى القضاء المختص .