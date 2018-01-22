حول زواج المسيار بين المجلسين
القيادة العامة للجيش تعلن سيطرة وحدات من قواتنا المسلحة على مطار أبو الضهور العسكري بريف إدلب
الدفاع الروسية: الجيش السوري يطبق فكي الكماشة على "النصرة" شرقي إدلب
ضبط شاحنة محملة بكميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة متجهة لإرهابيي “النصرة” بالغوطة الشرقية
سورية تنفي ادعاءات النظام التركي بإبلاغها بالعملية العسكرية في عفرين
أردوغان يواصل جرائمه بحق السوريين ويقصف قرى وبلدات بريفي حلب والحسكة
بسبب العاصفة... انهيار 48 برج توتر عالي و 148 عمود خشبي كهربائي في سورية
إعادة فتح معبر نصيب: رغبة أردنية... وممانعة إسرائيلية سعودية أميركية!
لقاء ثلاثي لحسم ملف «سوتشي»: أنقرة تروّج لـ«حصار عفرين»
الوجود الأميركي المُقنّع بـ«قوات سوريا الديموقراطية»: الرقة تحت الاحتلال
لافروف: تحالف واشنطن لا يقاتل تنظيم جبهة النصرة في سورية
نصر الله: الولايات المتحدة أنشأت تنظيم داعش الإرهابي لإيجاد مبرر لعودتها إلى المنطقة
إعادة فتح موانئ اللاذقية وطرطوس وأرواد أمام الملاحة البحرية
لافروف وغوتيريس يجددان التأكيد على الحل السياسي للأزمة في سورية
لافروف : الغرب يغمض عينيه عن استخدام الإرهابيين في سورية أسلحة كيميائية

حول زواج المسيار بين المجلسين

حضر اليوم الرئيس خميس وأعضاء حكومته، سوى وزير الدفاع، حيث استمرت جلستنا معهم تحت قبة مجلس الشعب خمس ساعات وتحدث 62 نائبا لم يمتدح حكومته أحد منهم سوى اثنين، خلافا لتعليمات حمودة الصباغ رئيس المجلس، الذي أعطى لكل نائب دقيقة واحدة في الكلام.. ومن باب المصارحة والمكاشفة قلت مايلي:

منذ الاستقلال حظينا بانقلابات سياسية عديدة ولكننا لم نحظ بانقلابات ثقافية أو اجتماعية لأن حكوماتنا كانت مشغولة بتعزيز سلطاتها أكثر مما هي مهتمة بتنوير رعاياها، في الوقت الذي كانت فيه حكومات الأعداء تتجسس علينا وتدرس سلوك مجتمعاتنا وردود أفعالنا بحيث أنها تمكنت من تصنيع حربنا واستخدامنا ضد بعضنا لنكتشف متأخرين أن بناء السلام الاجتماعي أكثر أهمية وضرورة من الاقتصاد والسياسة والدين...

السيد رئيس الحكومة عبر مقام الرئاسة

خلال عامين من عمر حكومتكم الموقرة نجحتم في عملية التطبيع مع مجلس الشعب حتى بات المجلس يستمع لكم أكثر مما تستمعون له، حيث يتكلم الوزير لساعات تحت القبة بينما يُسمح للنائب بالتكلم لدقيقة واحدة فقط ، حتى باتت العلاقة بين المجلسين أشبه بزواج المسيار مع تأكيد طغيان إرادة الحكومة على إرادة الزوج والأولاد ، وهذا مما لا يندرج تحت بند السلوك الديمقراطي بالتأكيد ، إذ تم تمرير كل مشاريع الضرائب الحكومية رغم احتجاج غالبية نوابنا عليها !؟

سيدي الرئيس

نعترف بجهود الحكومة ونشاطها اليومي الصاخب، حيث يلهث أعضاءها جاهدين في مواجهة تحديات الحرب ومعالجة تبعاتها على الدولة والمجتمع، غير أنها تبدو كرياضي يصرف حريراته فوق دراجة ثابتة في المكان بحيث أنه لا يصل إلى الهدف المطلوب وذلك بسبب غياب الإستراتيجية وترتيب الأولويات التي يجب أن يكون تنوير الأفراد في مقدمتها، كي لا نعيد تكرار حربنا هذه..

ننتظر دورا أكبر لمجلسنا في توجيه الحكومة وتعزيز عملها، وهذا الدور يرتبط بتطوير أداء مجلس الشعب الذي مازال يعيد إنتاج دوراته السابقة، بينما تتراجع شعبيته بين الناس الذين يمثلهم.. لهذا نطالب السيد رئيس المجلس ومكتبه بتخصيص جلسات برلمانية لتقويم أداء المجلس وتفعيله بحيث نرتقي إلى مستوى طموحات شعبنا، لأنكم إذا لم نكسبوا هذا الجمهور فإن هناك من يعمل جاهدا على استخدامه ضدكم..

وقد أجاب السيد رئيس الحكومة على كلامي ولم يجب، كما قاطعني الرئيس حمودة طالبا شطب جملة "زواج المسيار" من محضر الجلسة، ويمكنكم أن تتابعوا التفاصيل على صفحة مجلس الشعب إن رغبتم..

 

نبيل صالح

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.