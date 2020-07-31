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حمص: ضبط أسلحة وذخائر معدة للتهريب إلى المجموعات الإرهابية بريف إدلب

ضبطت الجهات المختصة في حمص كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة كانت معدة للتهريب إلى المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف إدلب الشمالي.

وذكر مراسل سانا في حمص أن الجهات المختصة ومن خلال المتابعة الدائمة والدقيقة لشبكات تهريب الأسلحة والذخائر للمجموعات الإرهابية ضبطت عند الحدود الإدارية بين محافظتي حمص وحماة كمية كبيرة ومتنوعة من الأسلحة والذخيرة أثناء محاولة تهريبها إلى الإرهابيين في ريف إدلب الشمالي.

ولفت المراسل إلى أن المضبوطات شملت بنادق آلية ورشاشات متوسطة وصواريخ محمولة على الكتف وقذائف آر بي جي وقذائف هاون مختلفة العيارات ومدفع هاون وقنابل يدوية وكمية كبيرة من الذخيرة الخفيفة والمتوسطة.

وضبطت الجهات المختصة في الـ 22 من الشهر الجاري كميات كبيرة من الذخيرة المتوسطة والخفيفة وبنادق آلية ومذخرات وقذائف آر بي جي ورشاشات متوسطة وحشوات دافعة أثناء محاولة تهريبها للمجموعات الإرهابية بريف إدلب الشمالي.