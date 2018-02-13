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حماية المستهلك بحمص تضبط كمية من الفروج واللحوم منتهية الصلاحية

 

ضبطت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك شعبة شين بريف حمص في أحد المحلات في بلدة قزحل كمية من اللحوم المفرومة منتهية الصلاحية وأخرى من الفروج المذبوح غير منزوع الرأس مجهول المصدر إضافة إلى مواد غذائية منتهية الصلاحية.

وأكد محمود الصليبي مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحمص أنه من خلال المتابعة اليومية للاسواق تم ضبط الكمية المذكورة وتنظيم الضبط التمويني اللازم بحق صاحب المحل وتم إتلاف كامل الكميات وأحيل الضبط إلى القضاء المختص أصولاً.

وأشار الصليبي الى استمرار مديرية التجارة بالرقابة المشددة وتسيير الدوريات بهدف ضبط أي مخالفة وقمعها.

 

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