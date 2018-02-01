حماه: الأهالي يمتنعون عن إرسال أبنائهم إلى المدارس بسبب البرد

يعاني تلاميذ مدارس محافظة حماة وطلابها، وخصوصاً في مناطقها الغربية، البرد الشديد، الذي ينخر عظامهم، ما دفع العديد من الأسر إلى عدم إرسالهم إلى مدارسهم ريثما تتحسن الظروف الجوية كما أفادنا عدد من الأهالي في ريف الغاب الغربي!.





على حين عمد بعض مديري المدارس في مصياف وسلمية إلى دمج غرف المدرسين والإداريين كل 6 غرف باثنتين، وترشيد استهلاك مازوت التدفئة المخصص للمدارس كي تكفيها كمياته الشحيحة والمقدرة بـ59 لتراً في الفصل الدراسي أي أقل من 2 لتر في اليوم لكل مدفأة أي لكل قاعة صفية!.





وحول هذه المعاناة التي يعد شح المازوت سببها الرئيسي، بيَّن مدير تربية حماة يحيى منجد أن كمية مازوت التدفئة للعام الدراسي الحالي بلغت 1126313 لتراً مخصصة لكل المدارس، وتم توزيعها بالكامل خلال الفصل الدراسي الأول.





وكشف أن هذا العام زادت الكمية المخصصة لكل شعبة صفية إلى 125 لتراً أي لكل فصل دراسي 62.5 لتراً مقارنة مع العام الماضي، فقد كانت حصة كل شعبة صفية 40 لتراً للفصل الواحد.





وقال منجد: علماً أن المحافظ أبدى استعداده لتلبية طلب مديرية التربية عند الحاجة لزوم المناطق الباردة، وأن نسبة التوزيع بلغت 100% خلال الفصل الأول.





وعن كيفية إيصال المادة للمناطق أكد أنه يتم التوزيع على المناطق من خلال محطات معتمدة من لجنة المحروقات في المحافظة.





وقد بلغ عدد الغرف في المدارس 19231 غرفة صفية، وأن التوزيع للفصل الثاني سيبدأ بالسرعة الممكنة عندما يتم استلام المخصصات من لجنة المحروقات، لتوفير الدفء للتلاميذ والطلاب وللحفاظ على سلامتهم وقدرتهم على متابعة الدروس.



