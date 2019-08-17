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حلول لمُشكلة التسلّط في الحياة الزوجيّة

للتعرف على بعض الطرق التي تفيد الرجل في تعامله مع الزوجة المهيمنة لكم النصائح التالية:
الأسباب الكامنة


لا بد من أن يتعرف الرجل على الأسباب الكامنة وراء تصرف زوجته بطريقة متسلطة، لكي يعالج الأمر بالشكل الصحيح، ففي بعض الأحيان تكون شخصية الرجل الضعيفة هي السبب وقد تكون بعض الظروف النفسية والعقلية للمرأة سبباً في حبها للتسلط.


التحلي بالهدوء

حاول عدم اتخاذ موقف دفاعي أو هجومي عند تصرف زوجتك بشكل متسلط، بل كن هادئاً وتصرف بحكمة، ولا تنجرف وراء مهاترات قد تحول حياتك إلى جحيم لا يطاق.


الحوار

حاول أن تقوّم سلوك زوجتك المتسلط بشكل تدريجي عبر إجراء حوار بنّاء معها، وبذل الجهد في إقناعها بأن تصرفها هذا غير لائق.


استشارة ذوي الخبرة

حاول استشارة الأشخاص الذين عانوا من نفس المشكلة وتمكنوا من حلها، من الأصدقاء والأقارب، لعلك تجد الحل لديهم وتحافظ على زواجك من الانهيار.


إحداث تغييرات في شخصيتك

قد تشعر الزوجة بأنك غير قادر على تحمل مسؤولياتك واتخاذ القرارات، فتقوم بنفسها بتحمل مسؤوليات المنزل واتخاذ القرارات، مما يشعرك بأنها متسلطة وتحاول السيطرة على حياتك، لذا عليك إجراء تغييرات جوهرية في شخصيتك تمكنك من تحمل المسؤوليات والقيام بدورك كربّ أسرة ناجح.