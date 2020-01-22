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حلب: الجيش يرد على اعتداءات الإرهابيين.. ويدمر لهم منصات إطلاق ومدافع هاون

نفذت وحدات من الجيش العربي السوري رمايات مدفعية طالت نقاط تحصن الإرهابيين ومنصات إطلاق القذائف في عدد من القرى والبلدات شمال غرب المدينة ومنطقة الراشدين إلى الغرب منها.


ودمرت وحدات من الجيش منصات إطلاق قذائف صاروخية ومدافع هاون للإرهابيين خلال رمايات مدفعية دقيقة على نقاط تحصنهم ومناطق انتشارهم في قرى وبلدات كفرحمرا وعندان وحريتان إلى الشمال الغربي من مدينة حلب.


وطالت رمايات مماثلة أوكارهم في منطقة الراشدين عند الأطراف الغربية للمدينة ما تسبب بتدمير منصات إطلاق ونقاط محصنة يستهدف الإرهابيون منها الأحياء السكنية في المدينة.


واعتدى الإرهابيون أمس بعدد من القذائف الصاروخية والهاون على حيي حلب الجديدة وجمعية الزهراء بمدينة حلب ما تسبب باستشهاد طفل وامرأتين وإصابة 3  مدنيين آخرين بجروح.


وتعتدي التنظيمات الإرهابية المنتشرة عند الأطراف الغربية لمدينة حلب بالقذائف على مدينة حلب وعدد من القرى والبلدات الآمنة بشكل متكرر ما أدى خلال الأيام القليلة الماضية إلى ارتقاء شهداء ووقوع عشرات الإصابات بين المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء إضافة لوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.