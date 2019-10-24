حكمة الحكومة الحكيمة

لاضرائب جديدة على أية مادة استهلاكية، بما فيه الدخان والمشروبات الروحية، وكل مايتناقل عن فرض عشرة ضرائب جديدة مجرد إشاعات فيسبوكية : هذا ماقاله لي وزير المالية مأمون حمدان في اتصال هاتفي، الأمر الذي منعني من استخدام تسميتي المعتادة لسيادته "وزير الضرائب في حكومة الجباية" .. فقد أعجبتني حكمة الوزير ورئاسة الحكومة في التراجع عن الضرائب العشر التي اقترحها بعض المستشارين الإقتصاديين في هذا التوقيت المريب، ذلك أن تشليح الناس ضريبيا لن يساهم في تحسين حياتهم معيشيا، إذ سيبدو الأمر مثل عملية حقن الشفتين بشحوم المؤخرة لطالبات الحسن والجمال والسيلفي .. سيلفي والحكومة أمامي وخلفي..

نبيل صالح