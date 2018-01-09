الدفاع الروسية ترد على مزاعم البنتاغون: الطائرات المسيرة التي هاجمت مطار حميميم لا تتوفر إلا لدى الدول
القيادة العامة للجيش: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لثلاثة اعتداءات إسرائيلية
11 كم تفصل الجيش عن «أبو الظهور»
كسر حصار إدارة المركبات في حرستا ... وإشغال فاشل من المسلحين في جوبر
«القاعدة» يستنفر «جنوده في الشام»
الجيش السوري في إدلب: خطواتٌ ناجحة في مسارٍ طويل
قوات الجيش تفك الحصار عن إدارة المركبات
على وقع اندحار “النصرة”.. طريق الجيش ممهدة إلى “أبو الظهور” العسكري
عشرات القتلى والجرحى بانفجار يستهدف “أجناد القوقاز” في إدلب
لماذا بدأت الجماعات المسلحة في سوريا تتآكل من الداخل بهذه السرعة ؟!
الرئيس الأسد يصدر المرسوم التشريعي رقم 1 للعام 2018
قيادة ميليشيا "الجيش الحر" تقدم نفسها ناطقا رسميا باسم واشنطن
معركة «إدارة المركبات» تقترب من الحسم.. وترجيحات بعدم توقف الجيش عندها
إحباط تسلل لـــ«النصرة» في الرستن.. ومصالحة تتحضر في جباتا الخشب
الجيش يعزّز سيطرته في ريف إدلب الجنوبي الشرقي

حزام مبتكر يحمي كبار السن من مخاطر السقوط

 

ابتكر الباحثون حزاما مزودا بوسائد هوائية تتضخم عند الاستشعار بسقوط مرتديها، ما يقلل فرص كسر الوركين لدى كبار السن.

وقال المصممون إن الحزام البالغ سعره 790 دولارا، يتضخم فوق الوركين لاستيعاب تأثير السقوط، حيث تستغرق عملية انتفاخ الوسائد الهوائية 80 ميللي ثانية فقط.

وتزعم الشركة أن الجهاز المبتكر يمتص 90% من تأثير السقوط، وعلى عكس معظم معدات حماية الفخذ، فإنه يتوقع سقوط مرتديه.

وتتخصص شركة Helite ومقرها Dijon، في تصميم الوسائد الهوائية المستخدمة أثناء ركوب الخيل وفي الطائرات الخفيفة. ومن المقرر كشف النقاب عن الحزام الجديد في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيغاس.

وعلى الرغم من أن التقنية الحديثة ما تزال جديدة لإجراء تجربة سريرية، تقول الشركة إنها أفضل بنحو 9 مرات في امتصاص قوة تأثير السقوط، مقارنة بمعدات الحماية التقليدية.

ويزن الجهاز الجديد حوالي 1 كلغ، حيث يتم وضعه فوق الوركين، وسيكون متاحا للطلب قبل شهر مارس المقبل في جميع أنحاء أوروبا، وخلال شهر سبتمبر في الولايات المتحدة.

وكشفت الأبحاث التي أجريت في العام الماضي، أن المسنين المعرضين للكسور في منطقة الورك، يواجهون خطر الموت بمعدل 3 أضعاف خلال السنة التالية للكسر. كما أشارت الأبحاث إلى أن الرجال والنساء الذين يعانون من كسور الورك، معرضون لخطر الموت حتى بعد 8 سنوات من الإصابة.


المصدر: ديلي ميل

 

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.