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2016-12-26 07:33
حريق كبير في مصافي النفط بمدينة حيفا الفلسطينية المحتلة

اندلع حريق كبير أمس في مجمع مصافي النفط بمدينة حيفا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وذكرت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي أن الحريق اندلع في مجمعات الغاز التابعة للمصافي المذكورة وان قوات اطفاء وإنقاذ كبيرة هرعت للمكان مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال الاحتلال اغلقت المنطقة والطرق المؤدية للمجمع.

وتحدثت مصادر الأطفاء الاسرائيلية عن خروج الحريق عن السيطرة ما حدا بها إلى الزج بـ 40 فرقة اطفاء في محاولة منها لمنع امتداد الحريق المندلع في خزان يحتوي على 1000 كوب من البنزين الى خزانات الوقود القريبة.

وأشارت المصادر إلى أن الحريق اندلع في ساحة تجميع خزانات الوقود أثناء إفراغها وأن انفجارا كبيرا وقع في المنطقة قبل اندلاع النيران.

وكانت أكثر من منطقة في فلسطين المحتلة شهدت في تشرين الثاني الماضي سلسلة من الحرائق أوقعت عددا من الاصابات نتيجة الاختناق بالدخان وتسببت باجلاء عشرات الآلاف من المستوطنين.

وكالات

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