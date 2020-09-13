حذف "مشهد لبنات" من كتاب مدرسي في إيران !

حذفت وزارة التعليم الإيرانية صور فتيات كانت موجودة منذ سنوات على غلاف أحد الكتب المدرسية، الأمر الذي أثار موجة غضب على شبكات التواصل الاجتماعي.



وذكر راديو فاردا" المختص في الشأن الإيراني، الجمعة، أن غلاف النسخة الجديدة من كتاب الرياضيات للصف الثالث الابتدائي لم يعد يحتوي على صور فتيات يرتدين الزي المدرسي، واقتصر الأمر على الذكور فقط.



وكانت النسخة السابقة من هذا الكتاب تحتوي على فتيات وصبيان يلهون مع بعضهم البعض أسفل شجرة، كما توضح العديد من الصور المتداولة.



وما إن انتشرت الصور على شبكات التواصل في إيران، حتى ثارت ثائرة المغردين، الذين وصفوا الخطوة بأنها دليل على "كراهية النساء" و"التمييز ضدهن".



يذكر أن المدارس الخاصة والعامة في إيران ملزمة على حد سواء بتدريس الكتب التي تعتمدها وزارة التعليم. وبحسب راديو "فاردا"، فإن هذه الخطوة تأتي بعد تعالي الأصوات التي تقلل من شأن النساء في المجتمع الإيراني في الآونة الأخيرة.



وأكد المرشد الإيراني علي خامنئي في مناسبات عدة أن تعليم الفتيات لاينبغي أن يركز على العلوم والرياضيات، الأمر الذي اعتبره كثيرون تمييزا ضد المرآة الإيرانية.







