حديد حماة تستأنف العمل في معمل الصهر وتطلب تأمين 7000 طن شهرياً من الخردة

استأنفت الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة العمل في معمل الصهر بداية الأسبوع الحالي بعد تجميع وتجهيز كمية 3000 طن من الخردة والانتهاء من أعمال الصيانة التي قام بها فنيو وعمال الشركة خلال فترة التوقف التي استمرت أكثر من عشرة أيام.



وأوضح مدير عام الشركة المهندس أحمد طنب أنه بسبب قلة كميات الخردة المتواجدة في الشركة تم توقيف العمل في معمل الصهر منذ العاشر من الشهر الحالي ليتم تجميع كمية 3000 طن من الخردة وتحضيرها لتكون كافية للتشغيل والإقلاع مبيناً أنه تم اغتنام هذه الفرصة للقيام بأعمال الصيانة لكل أقسام العمل من هدم وإعادة بناء الأفران وتبديل مياه المعمل بالكامل والاستفادة من الخبراء الهنود الذين قدموا إلى المعمل خلال فترة الصيانة.





وأشار طنب إلى أنه خلال هذه الفترة قام فنيو المعمل باصلاح مكبسي الخردة اللذين كانا متوقفين عن العمل وتوفير ملايين الليرات ووضع المكبسين بالخدمة ما يسهل زيادة كثافة الخردة.



ودعا مدير عام الشركة إلى العمل لتوريد كمية 7000 طن من الخردة شهرياً من خلال اللجنة السورية لخردة الحديد لضمان استمرار العملية الإنتاجية في الشركة دون توقف وتلبية احتياجات معمل القضبان الحديدية في الشركة والسوق المحلية من قضبان البيليت التي ينتجها معمل الصهر.