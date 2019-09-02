حالة عصبية نادرة.. تعرف على هوس نتف شعر الرأس باليدين

يعد هوس نتف شعر الرأس باليدين مرض نفسي يعاني منه تقريياً 2-4 % من البشر، وهو من المشاكل النفسية الشبيهة بالوسواس القهري التي تسبب إحراجاً كبيراً خاصةً للفتيات ذلك أن الّذكور يصابون به بنسبة أقل.



ويشرح أطباء فريق “ميددوز” أن “الفتاة المصابة بالحالة تعاني من رغبة ملحة واندفاعية لنتف شعرها، واذا لم تفعل تصاب بتوتر وضيق، ويؤدي نتف الشعر إلى راحة مؤقتة”.لكن الفتاة سرعان ما تشعر بالندم نتيجة فقدان شعرها ما يتركه من مناطق خالية تجعل شكلها غير مناسب، ويتبع ذلك شعور بالحزن و التوتر”.



ويتابع الأطباء أن “نتف الشعر من الممكن ألا يقتصر على شعر الرأس بل قد يشمل شعر الحواجب أو الرموش أو غيرها، ويأتي هذا المرض بأشكال ودرجات مختلفة، تتراوح بين نتف الشعر اللاواعي والخفيف إلى نتف الشعر بغية الحصول على أقصى درجات الألم”.



ويكون العلاج “في المراحل الأولى لهذا الاضطراب سهلاً، عن طريق تجنب التوتر والقلق والأعمال التي يشعر من خلالها المريض أنه معرّض لضغط نفسي، والعمل على القيام بالأنشطة التي تبعث على الاسترخاء والراحة النفسية (الرياضة – التنزه – سماع موسيقى هادئة)”.



يشار إلى أنه في بعض الحالات المرضية المتقدمة يحتاج المريض إلى علاج نفسي سلوكي، ومن الممكن أن يطلب أحياناً علاج دوائي بإشراف طبيب نفسي.

الخبر