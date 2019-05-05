حالة الطقس 5/5/2019

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعيا دافئا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديميا في المناطق الشرقية والبادية والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات من المطر خلال ساعات المساء والليل فوق المرتفعات الساحلية وبعض المناطق الداخلية.