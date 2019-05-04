حالة الطقس 4/5/2019

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3- 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو ربيعيا وبين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات ربيعية من المطر فوق مناطق متفرقة وتكون مصحوبة بالرعد أحيانا وخاصة في المناطق الشرقية والجزيرة.



وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.



كما تميل درجات الحرارة غدا للارتفاع لتصبح قريبة من معدلاتها ويكون الجو ربيعيا دافئا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر على المرتفعات الساحلية مساء وخلال الليل.