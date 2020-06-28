حالة الطقس 28/6/2020

تبقى درجات الحرارة اليوم وغداً أعلى من معدلاتها بحوالي /2-4/ درجات مئوية والجو صيفياً عادياً وحاراً نسبياً في أغلب المناطق وحاراً في المناطق الشرقية والبادية والجزيرة.

بالنسبة ليوم الثلاثاء تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً مع بقائها أعلى من معدلاتها بحوالي /1-3/ درجات مئوية والجو صيفياً عادياً صحواً بشكل عام في أغلب المناطق وغائم جزئياً في المناطق الساحلية يتحول إلى غائم أحياناً في تلك المناطق لتصبح الفرصة لهطل زخات خفيفة من المطر.

الرياح بشكل عام غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة أحياناً.