حالة الطقس 27/5/2019

تميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد ضعيف لمرتفع جوي شبه مداري في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حارا نسبيا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وغدا يزداد تعمق المرتفع الجوي شبه المداري في طبقات الجو العليا وتوالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 9 درجات مئوية ويكون الجو حارا صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.



وفقا للمديرية يستمر تعمق المرتفع يوم الاربعاء وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 7 إلى 11 درجة مئوية مع اجواء شديدة الحرارة فيما تبلغ موجة الحر وهي الثانية خلال شهر رمضان ذروتها يوم الخميس.



وحذرت المديرية من التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة من الساعة الواحدة وحتى الساعة الرابعة بعد الظهر وخاصة للأطفال والمسنين لافتة إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من حدوث الحرائق.