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حالة الطقس 25/3/2019

توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كلها.


وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام يتحول إلى غائم أحياناً لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد تكون غزيرة وخاصة في المناطق الشمالية الشرقية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر متوسط ارتفاع الموج.


وتميل درجات الحرارة غداً للارتفاع قليلاً مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة تكون غزيرة في المناطق الشرقية والجزيرة.