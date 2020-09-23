حالة الطقس 23/9/2020

تستمر درجات الحرارة بالانخفاض التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل، حيث من المتوقع أن تهطل أمطار رعدية نهاية الأسبوع على المنطقة الساحلية.



وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن تستمر درجات الحرارة يومي الأربعاء والخميس بالانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل في أغلب المناطق، والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المرتفعات الساحلية.



ليلاً يكون الجو مائلاً للبرودة في المناطق الجبلية مع رطوبة مرتفعة نسبياً خلال ساعات الصباح الباكر، والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



يوم الجمعة يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، يتحول الى غائم أحياناً فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية وأجزاء من المنطقة الوسطى لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق تلك المناطق، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل.