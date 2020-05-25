حالة الطقس 23/5/2020

يطرأ انخفاض كبير وملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها في أغلب المناطق حيث يبدأ اليوم المنخفض الجوي ويتعمق غدا أول أيام عيد الفطر وينتهي صباح الإثنين ويترافق بتيارات جنوبية غربية باردة نسبياً في طبقات الجو العليا.



مدير الرصد الجوي رضوان الأحمد أكد أن الأجواء ستكون باردة نسبية و الجو اليوم غائماً جزئياً إلى غائم وتشتد هبات الرياح الغربية الباردة على أغلب المناطق تبدأ من اليوم وذلك مع اقتراب الجبهة الأولى للمنخفض الجوي تبدأ الأمطار على المحافظات الساحلية فقط وتكون مصحوبة بالبروق أحياناً و ستشهد دمشق وباقي المناطق الداخلية انخفاضا كبيرا على الحرارة مقارنةً مع حرارة الأسبوع الماضي حيث يتوقع أن تنخفض لحدود 30 درجة بعد أن سجلت الحرارة ارتفاع ملحوظ خلال الفترة السابقة وتصبح الأجواء غائمة جزئياً مع هبات رياح نشطة لشديدة أحياناً قد تلامس حدود 45 كلم بدمشق والمناطق الجنوبية والساحل.





أما عن يوم الغد يبدأ المنخفض الجوي البارد و الماطر وهو نادر لمثل هذه الفترة من السنة والندرة تكمن بسبب برودة الكتلة المرافقة للمنخفض بالتعمق حيث من المتوقع أن توالي درجات الحرارة انخفاضها لتسجل ما بين 21 و 23 درجة في دمشق والمناطق الداخلية, وهبات رياح نشطة وتصبح شديدة أحياناً خصوصاً ساعات العصر و المساء وقد تلامس 70 كم بالمحافظات الجنوبية خصوصاً مثيرة للغبار والأتربة وتعود الأمطار وتتجدد على المناطق الساحلية بالتزامن مع دخول الجبهة الثانية ولكن بفعالية عالية.



وتابع الأحمد.. وتصبح الأجواء غائمة كلياً في دمشق وأغلب المناطق وتدخل الأمطار تدريجياً نحو باقي المحافظات السورية الداخلية ولكن على فترات تبدأ من ساعات مساء الأحد كما تكون هناك احتمالية لهطول زخات ثلجية غير تراكمية فوق 2500 مترا.



وحذر الأحمد من ليلة تعتبر باردة بشكل واضح لمثل هذه الفترة من السنة على دمشق والمحافظات الجنوبية خصوصاً وتكون شديدة البرودة على المناطق الجبلية.



وأضاف الأحمد.. أما عن يوم الاثنين فتهدأ الرياح قليلاً وتنحصر فرص الأمطار فقط على السواحل ولكن بفعالية ضعيفة فيما تصبح الأجواء غائمة جزئياً على دمشق باقي المحافظات مع عودة الإرتفاع على درجات الحرارة ولكنها تبقى عموماً لطيفة نهاراً و باردة منعشة ليلاً.



وتكون الأجواء من الثلاثاء حتى الخميس مستقرة على جميع المحافظات مع درجات حرارة تصبح حول معدلاتها بشكل عام وتسجل مابين 31 و 35 درجة إجمالاً وليلاً تعود الأجواء لطيفة.