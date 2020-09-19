حالة الطقس 19/9/2020

قال المتنبئ الجوي زكريا العيسى : ” تشهد البلاد خلال الأسبوع الجاري الأجواء الخريفية، حيث تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجياً اعتبار من السبت، حيث تكون درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل”.



وأشار العيسى إلى “تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا”.



وأضاف العيسى: “اعتبار من مساء الاثنين القادم تكون هناك فرصة لهطولات مطرية متفرقة فوق المناطق الساحلية، وبحسب الفعالية الجوية قد تمتد أو تضعف”.



وبيّن العيسى أن “الأجواء خلال الأسبوع ستكون لطيفة مع برودة قليلة خلال ساعات الليل، حيث تسجل درجات الحرارة في دمشق ٣٢ درجة، بعد أن سجلت مؤخراً ٤٣ درجة وكانت الأجواء شديدة الحرارة”.



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