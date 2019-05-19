حالة الطقس 19/5/2019

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في معظم المناطق مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات ربيعية متفرقة من المطر فوق المرتفعات الساحلية وسديمياً في المنطقة الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.



وغدا تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلاً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع ظهور سحب متفرقة.