حالة الطقس 13/11/2019

تشهد سورية طقس مستقر منذ أيام، وستبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية.



وتوقعت الأرصاد الجوية السورية أن تهطل أمطار خفيفة فوق المناطق الشرقية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق مع امتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.



وسيكون طقس اليوم الأربعاء، بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ومائلاً للبرودة ليلاً في المناطق الجبلية وبعض المناطق الساحلية، وتكون الرياح جنوبية إلى شرقية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط على المرتفعات الساحلية والبحر خفيف ارتفاع الموج.



أما غداً الخميس، ستكون الأجواء غائمة جزئياً، مع بفاء الفرصة مهيأة لهطول زخات رعدية من المطر فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية ومنطقة القلمون، وتمتد الأمطار تدريجياً إلى باقي المناطق، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 6 درجات مئوية.



وكانت صفحة “هوى الشام” قد توقعت أن تشهد سورية انخفاض بدرجات الحرارة اعتباراً من صباح يوم غد الخميس، ويستمر حتى يوم السبت.



يذكر أن التوقعات الأخيرة تشير إلى احتمالية تعرض بلاد الشام لمنخفض جوي ماطر وبارد اعتباراً من 23 شهر تشرين الثاني الجاري.