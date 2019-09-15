حادث مروع على طريق السويداء

كر مدير منطقة صلخد العقيد إحسان عيسى أن باص نقل ركاب كان متوجهاً إلى مدينة صلخد تدهور وانقلب قرب محطة الشاهين جنوب بلدة حبران على طريق السويداء-صلخد



وذكر ان سبب تدهور الباص هو السرعة الزائدة ما أدى إلى إصابة جميع الركاب بإصابات متفاوتة حيث جرى نقلهم إلى أحد مشافي المدينة لتلقي العلاج اللازم.





وأشار مصدر إلى وصول 15 مصاباً جراء الحادث أحدهم بحالة خطرة وجرى تقديم التدخلات العلاجية والجراحية لإنقاذه لكنه فارق الحياة متأثراً بإصابته الشديدة فيما كانت بقية الإصابات متوسطة تراوحت بين جروح ورضوض وكسور حيث قدمت للمصابين جميع الإسعافات الضرورية وأوضاعهم مستقرة.