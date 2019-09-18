جونسون يؤكد لمحمد بن سلمان ضرورة الرد الجماعي على استهداف "أرامكو"

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضرورة الرد الجماعي على الهجوم الذي استهدف منشآت شركة "أرامكو".



وقالت المتحدثة باسم جونسون إن رئيس الوزراء "أعرب عن إدانة بريطانيا للهجمات، وقال إن المملكة المتحدة تقف إلى جانب السعودية وملتزمة بأمنها".



وأضافت أن "الزعيمين أشارا إلى تحديد حقيقة ما حدث، وجدد رئيس الوزراء التأكيد على ضرورة الرد الجماعي".



وأشارت إلى أن جونسون حث ولي العهد السعودي على مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين.



وفي وقت سابق، أجرى بوريس جونسون مكالمة هاتفية مع نظيرته الألمانية، أنغيلا ميركل، واتفق الاثنان على ضرورة العمل لصياغة رد جماعي على استهداف منشآت "أرامكو" في السعودية.



المصدر: رويترز