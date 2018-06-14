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جوجل تطلق خدمة الترجمة على هواتف أندرويد دون الاتصال بالإنترنت

أطلقت شركة “جوجل” خدمة جديدة لهؤلاء الذين لا يمتلكون وصلات إنترنت بشكل مستمر، حيث أصبح الآن بإمكانكم الاستفادة من خدمات “جوجل ترانسليت” دون الحاجة للشبكة العنكبوتية .

وكشف مصدر فى شركة “جوجل” – حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز عربية)، النقاب عن خطة الشركة لتحديث الخدمة على الهواتف التى تعمل بنظام “أندرويد”، تتيح تشغيلها دون اتصال بالإنترنت بفضل تقنية ذكاء اصطناعى جديدة .

 من جانبها، قالت مديرة خدمة “جوجل ترانسليت” جولى كاتياو أن “الخدمة الجديدة ستعمل على منح المستخدمين ترجمة أفضل للجمل الطويلة”، وأضافت قائلة نحن “نأخذ فى الاعتبار الجملة كاملة، محتوى الجملة، وأحيانا كل جزء من الفقرة”، مؤكدة أن فريق “جوجل ترانسليت” أعاد بناء الخدمة خلال الـ18 شهرا الأخيرة، مما أدى إلى تقنية أكثر اكتمالا 

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