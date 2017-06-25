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جنوب أفريقيا تفتتح أول مدرسة للسحر في القارة

إفتتحت "أمة قوس قزح" (أي: مجتمع ما بعد التمييز العنصري) أخيرا، أول مدرسة للسحر في أفريقيا. وتتمثل مهمة هذه المؤسسة في تدريب أخصائيين ومطببين في مجال السحر ومنح شهادات في علوم السحر، حيث تعمل المدرسة الجديدة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم العالي.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية أعلن وزير جنوب أفريقيا للتربية والتعليم العالي، بليد انزيماندي، أن هذه المدرسة المتخصصة في السحر قد فتحت أبوابها منذ الـ 20 من مارس، وسوف تبدأ في استقبال أول طلابها هذا العام.

ولتبرير إنشاء هذه المدرسة غير العادية، قال الوزير إن الدولة تعبت من الناس الذين يمارسون السحر دون ترخيص. فتماما مثل المهندسين والأطباء والقساوسة الذين يحضرون إلى الجامعات لمعرفة المزيد عن مهنتهم.. فإن المطببين والمطببات الذين يعالجون بالسحر يجب أن يتابعوا التكوين والتدريب من أجل استخدام أفضل لمواهبهم.. وقريبا ستكون استمارات التسجيل متاحة على موقع المدرسة.

وجاء في تقرير الموقع أنه بالإضافة إلى تعلم السحر الأبيض والأسود فإن المدرسة الأولى الأفريقية في السحر سوف تدرّس لطلبتها -أيضا- الرياضيات والعلوم الفيزيائية.

المصدر : ارم نيوز

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