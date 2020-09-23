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جريمة بمنطقة الصالحية في دمشق.. أقدم على قتل صديقه بتهشيم جمجمته بعصاة

سجلت في محافظة دمشق جريمة راح ضحيتها شاب في العقد الثالث من مره قضى على يد صديقه الذي هشم جمجمته بالعصاة.
وعن تفاصيل جريمة القتل نقلاً عن مصادر في قيادة شرطة دمشق أنها وقعت في منطقة الصالحية وذهب ضحيتها شاب في العقد الثالث من عمره.

هذا وتوفي الشاب بعد أن أقدم صديقه على قتله بتهشيم جمجمته بعصا، فيما تمكن الأمن الجنائي في دمشق من إلقاء قبض على الفاعل خلال 12 ساعة من اكتشاف الجريمة.


وبحسب المصادر، قام القاتل بعد قتله صديقه، بالذهاب إلى مخفر الشرطة ليبلغ أنه وجد صديقه مقتولاً في منزله.


وتم لحظ جروح على صدر القاتل الذي اعترف خلال التحقيق معه بقتل صديقه، وتم ضبط أداة الجريمة في منزله القاتل إضافة إلى العثور على محفظة الضحية بحوزته أيضاً.