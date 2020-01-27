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جريمة بشعة في مصر.. أم ترمي ابنتيها من شرقة منزلها

أقدمت أم على قتل ابنتيها بإلقائهما من شرفة منزلها الواحدة تلو الأخرى في مدينة بنها شمال مصر.

حيث أفادت صحيفة أنباء اليوم المصرية، بأن ربة منزل في مدينة بنها ألقت طفلتيها من شرفة المبنى بالطابق الرابع بقرية الرملة في المدينة، ثم ألقت بنفسها مما أدى إلى مصرع الطفلتين، فيما ترقد المرأة في حالة خطيرة داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي.

وكشفت أجهزة الأمن المحلية بعد فحص موقع الجريمة، أن الطفلتين كانتا في الـ 6 و4 سنوات من عمرهما، فيما تبلغ الأم، التي تدعى رحاب م. ع.، 33 سنة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن شاهد عيان قوله: “الأم كانت طبيعية، ولم تظهر عليها علامات المرض النفسي، وعايشة ولم نسمع لها صوتاً.. وفي يوم الواقعة فتحت شباك البلكونة، وقامت بإلقاء الطفل الأول ثم الثاني، وبعده وصرخت وقامت بإلقاء نفسها، حيث لم تستغرق الواقعة أكثر من دقيقة واحدة”.