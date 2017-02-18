جرحى مسلحي فصائل الجنوب يملؤون مشافي الاحتلال في صفد وحيفا بالأراضي المحتلة

قالت وسائل إعلام العدو أن احتجاجات واسعة في مشافي الاحتلال الاسرائيلي بعد الارتفاع الكبير بعدد جرحى المسلحين القادمين من الجانب السوري جراء استمرار المعارك في درعا ، نظراً لتجاوز حد الامكانات الطبية والمادية، إضافة لاستقبال حالات غير حربية من مناطق تقع تحت سيطرة المسلحين، وطالبت الادارات الطبية في مشافي شمال فلسطين المحتلة برفع الميزانية التي تم تخصيصها من خزينة وزارة الحرب الاسرائيلية لعلاج جرحى الجماعات المسلحة إلى ضعف المبلغ الذي أعلن عنه رئيس الأركان الاسرائيلي غادي إيزنكوت والمقدر بـ 26 مليون شيكل.

يذكر أن أكبر عدد من مصابي المسلحين الذين دخلوا إلى الجولان_المحتل خلال معارك القنيطرة العام الماضي كان حوالي 80 إصابة تم إعادة 14 جثة منها إلى مناطق المسلحين في القنيطرة نتيجة مقتلهم متأثرين بالاصابة.

شام إف إم