جرجس جبارة... على نغمات «عزف منفرد»

كان «سيدي أبو نادر» الشخصية التي لعبها جرجس جبارة في مسلسل «ضيعة ضايعة1/2» (ممدوح حمادة والليث حجو)، أكثر دور حظي بشهرة للممثل الذي لم يتعب وهو يتقفّى أثر التفرّد، بقدر ما منحه كراكتيره في الحياة خصوصية بذريعة لكنته «اللاذقانية» الساطعة في غالبية أدواره.

هكذا، أضحى الرجل بعفويته الساطعة محبوب الجماهير أينما حلّ وكيفما لعب الشخصيات. سطع نجمه في الكوميديا متأخّراً مقارنة بعدد كبير من زملائه، ضمن مجموعة متلاحقة من الأعمال التي حصدت جماهيرية من سلسلة «عائلة النجوم» إلى «بقعة ضوء» و«مرايا» و«يوميات مدير عام». لكنّه في المقابل تمكّن من بناء مكانة معيّنة في ما لعبه من أدوار تراجيدية، وكان له من خلال لهجته مكاناً في الدراما الشامية. ظلّ جبارة يصنع بطولات شخصياته من عبر أدواره مهما كانت ثانوية. في هذا العام، يطلّ جبارة في دور رئيسي مسلسل «الواق واق» (ممدوح حمادة والليث حجو).