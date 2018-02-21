جرجس جبارة... على نغمات «عزف منفرد»
كان «سيدي أبو نادر» الشخصية التي لعبها جرجس جبارة في مسلسل «ضيعة ضايعة1/2» (ممدوح حمادة والليث حجو)، أكثر دور حظي بشهرة للممثل الذي لم يتعب وهو يتقفّى أثر التفرّد، بقدر ما منحه كراكتيره في الحياة خصوصية بذريعة لكنته «اللاذقانية» الساطعة في غالبية أدواره.
هكذا، أضحى الرجل بعفويته الساطعة محبوب الجماهير أينما حلّ وكيفما لعب الشخصيات. سطع نجمه في الكوميديا متأخّراً مقارنة بعدد كبير من زملائه، ضمن مجموعة متلاحقة من الأعمال التي حصدت جماهيرية من سلسلة «عائلة النجوم» إلى «بقعة ضوء» و«مرايا» و«يوميات مدير عام». لكنّه في المقابل تمكّن من بناء مكانة معيّنة في ما لعبه من أدوار تراجيدية، وكان له من خلال لهجته مكاناً في الدراما الشامية. ظلّ جبارة يصنع بطولات شخصياته من عبر أدواره مهما كانت ثانوية. في هذا العام، يطلّ جبارة في دور رئيسي مسلسل «الواق واق» (ممدوح حمادة والليث حجو).
فيما انضم أخيراً إلى أسرة فيلم «عزف منفرد» (عبد اللطيف عبد الحميد) إلى جانب فادي صبيح وأمل عرفة ورنا شميّس، وذلك بعدما اعتذر النجم عبد الهادي الصبّاغ عن تجسيد هذا الدور. يلعب بشار محوراً رئيسياً بالفيلم من خلال شخصية مسنّ يعاني من مرض البروستات، يتعرّف على عازف كونترباص (فادي صبيح) في حمّامات أحد المقاهي وبمفارقة حياتية انتقائية. ليتورّط العازف إنسانياً تجاه الرجل الذي يخبئ وراءه قصة عميقة عن ثراء التهمته الحرب، وعن عائلة تفتت نتيجة الضربات المتلاحقة للحياة السورية الجديدة!.
يتعرّض الرجل المسنّ إلى الخطف، وتتصاعد قصته بطريقة تكشف عن هموم ومشاكل نسبة من الشعب السوري لم تتطرق لها الدراما بالشكل المطلوب سابقاً.
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