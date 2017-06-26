جبهة النصرة: غير معنيين بقرارات أستانة وجنيف

قالت هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة" في بيانٍ لها إنها غير معنية بقرارات مؤتمرات أستانة وجنيف، وذلك في إطار ردها على تصريحات المتحدث بإسم الرئاسة التركية حول دخول قوات روسية وتركية إلى إدلب.



وكان المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالين قد قال في وقت سابق إن "تركيا وروسيا ستنشران جنوداًً في منطقة إدلب بشمال سوريا في إطار اتفاق تخفيف التوتر التي اتفقت عليها تركيا وروسيا وإيران والتي ستخضع لنقاش آخر خلال مفاوضات في أستانة عاصمة كازاخستان في مطلع تموز/ يوليو المقبل".



ويأتي هذا الموقف قبل أيام من انعقاد مؤتمر أستانة حول الأزمة السورية، حيث من المقرر بحث مسألة فصل جبهة النصرة وغيرها من الجماعات المصنفة إرهابية في المناطق التي تتواجد فيها.



وعلّق الإعلام الحربي على بيان جبهة النصرة قائلاً إن "النصرة تتخوف من أن يتم الاتفاق على تصفيتها من خلال جماعات أخرى مختلفة معها، على غرار ما حصل مؤخراً في الغوطة الشرقية، خلال العملية التي قام بها "جيش الإسلام، حيث حصر النصرة في مناطق معينة، بما يشبه الفصل، خصوصاً وأن جيش الإسلام مشارك في عملية جنيف عبر رئيس مكتبه السياسي محمد علوش".



يذكر أن محافظة إدلب شمال سوريا تسيطر عليها قوات معارضة سورية أبرزها حركة أحرار الشام، كما تضم تواجداً كبيراً لفرع القاعدة في سوريا تنظيم "جبهة النصرة" الذي انضمت إليه فصائل أخرى وأسسوا "هيئة تحرير الشام".

المصدر: الميادين نت