جاويش أوغلو: لا توافق مع موسكو حول المناطق الآمنة

لفت وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، إلى أن فكرة إقامة مناطق آمنة داخل سوريا، لا تزال موضع خلاف بين بلاده وروسيا.



وقال في تصريح صحافي عقب افتتاحه المستشفى التركي في الدوحة، إنه «لا يوجد تفاهم مشترك بين تركيا وروسيا حول مقترح المناطق الآمنة، وما زال هناك نقاش بين الجانبين حول هذا الموضوع»، مضيفاً أنه «في المقابل، يوجد تفاهم مشترك مع الإدارة الأميركية الجديدة» حول هذه الفكرة.

وجدد تأكيد دعم بلاده للحل السياسي للأزمة السورية، مشيراً إلى أن «هذا الموقف لا تدعمه تركيا فقط بل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وأشار إلى «أهمية محادثات أستانة»، مشدداً على «ضرورة استئناف محادثات جنيف في أقرب وقت ممكن حتى يتم جني نتائج هذه المحادثات». ولفت إلى أن بلاده لا تزال تؤكد أن الرئيس السوري بشار الأسد «لا يجب أن يستمر في حكم بلاده»، مضيفاً أن «الحل الأفضل هو تشكيل حكومة انتقالية وعمل انتخابات يقرر فيها الشعب السوري من يقوده سواء كانت انتخابات برلمانية أو حكومية».



(الأخبار، الأناضول)