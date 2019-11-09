جامعة دمشق: الأسبوع القادم نتائج مفاضلة “التعليم المفتوح”

أعلنت جامعة دمشق أن عدد الطلاب الذين تقدموا لمفاضلة التعليم المفتوح للعام الدراسي 2019-2020 بلغ 16961 طالباً وطالبة.



وقالت صفاء أوتاني نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم المفتوح، “إن فترة قبول طلبات المفاضلة في مراكز التسجيل المعتمدة انتهت وستصدر النتائج الأسبوع القادم وسيتم منح الطلاب فترة للاعتراض على النتائج”.



وكشفت أوتاني أنه سيتم قبول ألف طالب في برنامج الدراسات القانونية و500 طالب في كل من برامج الإعلام والترجمة في اللغة الإنكليزية والدراسات الدولية والدبلوماسية ودبلوم التأهيل التربوي و800 طالب في كل من برامج المحاسبة وإدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة و700 طالب في برنامج رياض الأطفال.