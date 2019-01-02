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ثلوج وأمطار.. سوريا تستقبل العام الجديد بمنخفض جوي قوي الفعالية

يستمر الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة نسبيا في طبقات الجو العليا.


وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا خاصة فوق المناطق الساحلية والشمالية وثلجيا فوق المرتفعات التي يزيد ارتفاعها على 1400 متر، بحسب “سانا”.

 و تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


ويكون الجو غدا الخميس بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية والوسطى والشمالية ودرجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل.


كما تنشط سرعة الرياح الغربية لتبلغ سرعتها 65 كيلومترا في الساعة في المنطقة الساحلية خلال ساعات الليل.