ثلوج على ارتفاع 700 متر وفعالية المنخفض تضعف ليلاً بشكل تدريجي

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية قطبية باردة ورطبة.



وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم ماطر على فترات ويكون الهطل ثلجيا فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 700 متر.. وليلا تضعف الفعالية الجوية للمنخفض تدريجيا ويكون الجو شديد البرودة محذرة من حدوث الجليد على المرتفعات الجبلية ومن تشكل الصقيع والضباب في أغلب المناطق الداخلية.. وتكون الرياح غربية معتدلة تنشط سرعتها أحيانا والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.



وغدا يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام ويطرأ ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية ويحذر ليلا من حدوث الجليد على المرتفعات الجبلية ومن تشكل الصقيع والضباب في أغلب المناطق الداخلية.



وفي تصريح لسانا توقع المتنبئ الجوي من مديرية الأرصاد هاشم شربا أن يستمر المنخفض اليوم وأن تضعف فعاليته ليلا بشكل تدريجي إلا أن الأجواء تبقى باردة فيما تستمر فعالية المنخفض غدا على منطقة الجزيرة وبعض الأجزاء الشرقية من البلاد وتكون الرياح غربية معتدلة تنشط سرعتها أحيانا إلا أنها تضعف ليلا يتوقع هطول الأمطار خلال الأسبوع الحالي على مناطق متفرقة من البلاد.

وبينت نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي كميات الأمطار الهاطلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم حيث سجلت بدمشق وريفها.. في الحرمون 28 مم وسرغايا 36 مم والزبداني 15 مم ومضايا 14 مم وميسلون 25 مم وجديدة الشيباني 16 مم وعسال الورد 26 مم وقطنا 8ر5 مم والتل 5ر20 مم ودمشق المزة 3ر2 مم ودوما 5ر4 مم وقاسيون 2ر3 مم ومساكن برزة 3 مم وساحة الحجاز 6 مم ودوار المطار 5ر2 مم والكسوة 5ر3 مم ويبرود 8 مم والقطيفة 3ر4 مم والمشرفة 6ر2 مم ومطار دمشق الدولي 9ر3 مم والجراجير 5ر12 والنبك 5ر3مم.



وفي محافظة السويداء سجلت في عين العرب 25 مم ومدينة السويداء 28 مم وشهبا 5ر21 مم وصلخد 5ر30 مم والصورة الصغيرة 5ر8 مم.



وفي محافظة درعا بلغت كمية الأمطار في تل شهاب 16 مم والشيخ مسكين 33 مم وإزرع 29 مم ومدينة درعا 30 مم والصنمين 19 مم والمسيفرة 15 مم وبصرى 22مم.



وفي محافظة القنيطرة بلغت كمية الأمطار في حضر 63 مم ومدينة القنيطرة 38 مم.



وفي محافظة حمص في الناصرة 25 مم ومرمريتا 26 مم وشين 34 مم وقلعة الحصن 45 مم والعريضة 53 مم وتلكلخ 5ر50 مم ومدينة حمص 2ر26 مم والمخرم 15 مم والقصير 6ر13مم.



وفي محافظة حماة سجلت كمية الأمطار الهاطلة بالرصافة 30 مم ووادي العيون 48 مم ومصياف 45 مم وعين حلاقيم 61 مم وربعو 6ر21 مم والحميري 9 مم ومحردة 5ر5 مم ومدينة حماة 10 مم والسلمية 9 مم والصبورة والسعن 11 مم وبمنطقة الغاب.. في شطحة 12 مم وعين الكروم 10 مم والكريم 4 مم وأفاميا 5 مم والسقيلبية 6 مم.



وفي محافظة طرطوس وصلت كمية الأمطار بالقدموس إلى 28 مم والشيخ بدر 19 مم ومشتى الحلو 21 مم ودريكيش 15 مم وصافيتا 5ر11 مم وحمام واصل 26 مم والصفصافة 42 مم ومدينة طرطوس 7ر8 مم وبانياس 14 مم وفي محافظة اللاذقية في صلنفة 8 مم والمزيرعة 14 مم والقرداحة 8 مم والحفة 5 مم والقطيلبية ووادي قنديل 9مم ومطار الباسل 14 مم وبوقا 7ر10 مم والبهلولية 6 مم ومدينة اللاذقية 3ر7 مم.



وفي محافظة حلب سجلت كمية الأمطار الهاطلة في عفرين 21 مم واعزاز 16 مم ومدينة حلب 15 مم والسفيرة 9 مم.



وفي محافظة الحسكة بلغت كمية الأمطار بالمالكية 30 مم والزهيرية 29 مم وهيمو 35 وعامودا 44 مم والدرباسية 48 مم والقحطانية 11 مم واليعربية 25 مم والقامشلي 30 مم والجوادية 20 مم وأبو قصايب 25 مم وتل حميس 20 مم وتل براك وتل علو 22 مم ومدينة الحسكة 24 مم والمناجير 17 مم ومبروكة 19 مم والهول وتل تمر 31 مم وأم مدفع وتل بيدر والشدادة والعريشة 17 مم وأبو راسين 22 مم ومركدة 5ر14 مم.



درجات الحرارة المتوقعة لأيام السبت والأحد والإثنين: