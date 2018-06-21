ثلاثة شهداء وجريحان جراء اعتداءات للتنظيمات الإرهابية بقذائف صاروخية على مدينة السويداء

استشهد ثلاثة مواطنين وجرح اثنان ووقعت اضرار مادية جراء تجدد اعتداءات إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامته بالقذائف الصاروخية اليوم على الاحياء السكنية فى مدينة السويداء.

وسقطت 3 قذائف صاروخية في حي النهضة بمدينة السويداء أطلقتها التنظيمات الارهابية المنتشرة في عدد من قرى وبلدات الريف الشرقي لمحافظة درعا ما ادى الى ارتقاء شهيدين وجرح ثلاثة مواطنين ووقوع اضرار مادية بممتلكات المواطنين واحتراق سيارتين كانتا مركونتين بالمكان.

واعتدى إرهابيو تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية المنضوية تحت زعامته المنتشرة في الريف الشرقي لمحافظة درعا بالقذائف الصاروخية أمس الأول على الأحياء السكنية في مدينة السويداء وقرى المجيمر ولبين ودويرة بريف المحافظة الغربي ما تسبب بأضرار مادية في منازل المدنيين وممتلكاتهم وعدد من السيارات الخاصة المركونة في المكان.

وتنتشر في ريف السويداء المحاذي لمنطقة اللجاة وريف درعا الشرقي تنظيمات إرهابية منضوية في معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الإرهابي وتعتدي بشكل متكرر على القرى والبلدات والمدن المجاورة بالقذائف الصاروخية والهاون وبزرع العبوات الناسفة على الطرق أو إطلاق الرصاص الحي على السيارات المارة ونصب الكمائن حيث ارتقى جراء ذلك عدد من الشهداء وجرح العشرات واختطف العديد من المواطنين.

سانا