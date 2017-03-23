تويتر يطلق خدمة جديدة بمناسبة عيده الـ11

أعلن «تويتر» بمناسبة عيده الحادي عشر عن توفيره إمكانية استعمال كاميرات احترافية وبرامج تحرير الفيديو للمذيعين لاستعمالها ضمن فيديوهات البث المباشر خاصتهم بشكل مباشر ضمن المنصة، ويحاول تويتر بشكل مستمر توفير إمكانيات أكثر مهنية لتقنية البث المباشر الخاصة به. وجعل «تويتر» خدمته المسماة Periscope Producer أكثر سهولة، وتمكن هذه الأداة، المتوفرة حالياً بشكل نسخة تجريبية خاصة، المطورين والمذيعين من بث فيديوهات البث المباشر من خلال جهاز الحاسب الشخصي والكاميرا ومنصة الألعاب إكس بوكس ونظارات الواقع الافتراضي أو أي جهاز غير جهاز الهاتف المحمول.

وكان موقع تويتر يقتصر قبل 11 عاماً على إمكانية كتابة 140 حرفاً، ولم يكن يتوافر حينها الأوسمة «هاشتاغ» ولا العلامات المرجعية الزرقاء للحسابات التي تم التحقق منها، إلى جانب عدم توافر ميزات ذات شعبية حالياً مثل إعادة التغريد أو الإعجاب.

وتطور الموقع على مدى السنوات القليلة الماضية، وتحول إلى موقع يوفر الصور والفيديو ومؤخراً فيديوهات البث المباشر، حيث تسعى المنصة إلى جذب انتباه المستهلكين وشغف المبدعين لزيادة مكاسبها الإعلانية، وهو أمر تحتاجه المنصة بشكل فعلي لاسترضاء المستثمرين المتشككين.

ويسمح إعلان اليوم لأي شخص من المبدعين بالاشتراك للحصول على وصول إلى هذه الأداة وإنشاء مقاطع فيديو احترافية لخدمة بيريسكوب بواسطة معدات خارجية احترافية على غرار الفيديوهات التي تظهر على أجهزة التلفزيون أو على منصة مشاركة مقاطع الفيديو «يوتيوب».

وكالات