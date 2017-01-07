تونس: تفكيك 11 خلية إرهابية في شهر كانون الأول الماضي

أعلن الحرس الوطني التونسي تفكيك 11 خلية إرهابية وإلقاء القبض على 26 مشتبها بهم في شهر كانون الأول الماضي.



وقال المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي خليفة الشيباني في مؤتمر صحفي اليوم “إن من بين الموقوفين موظفا كان يسرب للإرهابيين معلومات عن العمليات الأمنية المتعلقة بالمداهمات” مشيرا إلى أنه تم توقيفه ضمن سياق عملية تفكيك خلية إرهابية بمنطقة النفيضة.



وكانت الأجهزة الأمنية التونسية فككت قبل يومين خلية ارهابية تنشط وسط وشرق البلاد وتعمل على تجنيد الشباب التونسي وإرسالهم لدعم التنظيمات الإرهابية في الخارج.

وكالات