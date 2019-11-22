تونس: اعتقال شخص متورط بتجنيد إرهابيين وإرسالهم إلى سورية

ألقت القوات التونسية القبض على إرهابي في مدينة مقرين الواقعة جنوب العاصمة تونس الليلة الماضية.



ونقلت صحيفة الشروق التونسية عن مصدر أمني قوله إن “وحدات منطقة الأمن الوطني بمقرين تمكنت من القبض على إرهابي خطير صدر بحقه حكم غيابي بالسجن 24 عاما على خلفية إنشاء شبكة لتجنيد الإرهابيين وإرسالهم إلى سورية وليبيا” مشيرا إلى أنه تمت إحالة الإرهابي الموقوف إلى السجن لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه.



وكانت السلطات التونسية اعتقلت في الثاني من الشهر الجاري إرهابيا في ولاية سوسة جنوب العاصمة تونس.