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توقيف شخص ينصب ويحتال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي في اللاذقية

في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة جرائم المعلوماتية وملاحقة الأشخاص الذين يقومون بالنصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، تم توقيف شخص من قبل قسم شرطة القصر العدلي في اللاذقية يدعى ( نورس. ش ) لقيامه بارتكاب جرم النصب والاحتيال على عدة مواطنين.

ومن خلال التحقيق مع المقبوض عليه من قبل فرع الأمن الجنائي في اللاذقية اعترف المذكور بإقدامه على إنشاء صفحتين على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية ومستعارة، ونشر في الصفحة الأولى صور شهادات جامعية وإخراجات قيد وبيانات عائلية مدعياً أنه يستطيع تأمين هذه الوثائق للمواطنين لقاء مبالغ مالية، والصفحة الثانية ادعى فيها أنه مريض ويحتاج إلى عمل جراحي وبحاجة إلى متبرعين وقد تواصل معه عدد من المواطنين وأرسل بعضهم له مبالغ مالية تتراوح مابين المائة والمائة وخمسون ألف ليرة سورية ، وقام باستلام ثلاث حوالات مالية عن طريق شقيقته بعد أن طلب ذلك دون أن يعلمها بموضوع احتياله على المواطنين.

 تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليه، ويجري العمل على تقديمه إلى القضاء المختص.

 

 


وزارة الداخلية